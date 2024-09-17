Цена войны: число потерь Украины и России за 2,5 года достигло миллиона человек

Число украинцев и россиян, убитых или раненых в ходе продолжающейся уже 2,5 года войны, достигло примерно миллиона человек, пишет The Wall Street Journal. Определить точное число погибших и раненых в ходе конфликта было непросто, так как Россия и Украина отказываются публиковать официальные цифры потерь. При этом конфиденциальная оценка украинской стороны в начале этого года — 80 000 погибших и 400 000 раненых. Оценки российских потерь западными разведками разнятся, по некоторым данным, число погибших достигает почти 200 000 человек, а раненых — около 400 000. Несмотря на более высокие цифры потерь со стороны России, больший ущерб нанесен Украине, население которой составляет менее четверти населения агрессивного соседа. При этом в долгосрочной перспективе эти цифры будут иметь разрушительные последствия для двух стран.

Как считает издание, критическая демографическая ситуация стала одним из мотивов нападения Путина на Украину, чтобы увеличить численность населения России за счет поглощения украинцев. Вторжения и захват Россией украинских территорий за последнее десятилетие привели к тому, что Украина потеряла не менее 10 миллионов человек в результате оккупации или в качестве беженцев.



Как считает WSJ, самой эффективной мерой Путина по увеличению численности населения России до полномасштабного вторжения стала аннексия Крыма у Украины в 2014 году, которая добавила к России около 2,4 миллиона человек.



Между тем, хотя Россия получила население за счет захвата территорий, война оказала разрушительное воздействие на ее внутреннюю демографию и рынок труда. С момента начала полномасштабного вторжения из страны бежали более 600 000 россиян.



Последняя перепись 2001 года в Украине зафиксировала 48 миллионов жителей. По данным украинских демографов и правительственных чиновников, в начале 2022 года, до вторжения России, эта цифра сократилась до 40 миллионов, включая такие регионы, как Крым, оккупированный Россией в 2014 году. Как отмечает WSJ, с учетом того, что с начала войны в феврале 2022 года, по данным ООН, Украину покинули более шести миллионов человек, а Россия захватывает все новые земли, общая численность населения на контролируемой Киевом территории сократилась до 25-27 миллионов человек. В первой половине этого года, согласно правительственным данным, умерло в три раза больше людей, чем родилось. За этот период было зарегистрировано около 250 000 смертей и более 87 000 рождений, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году, за год до полномасштабного вторжения, было зарегистрировано более 130 000 рождений.

По словам бывших украинских чиновников, одна из главных причин, по которой Владимир Зеленский отказывается мобилизовать основную часть мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, заключается в том, большинство из них еще не имеют детей. Если новобранцы этой возрастной группы умрут или станут нетрудоспособными, будущие демографические перспективы еще больше ухудшатся. Как отмечает издание, именно поэтому Украина сопротивляется призывам западных партнеров бросить в бой больше мужчин и проводит лишь частичную мобилизацию. По оценкам правительственных и военных чиновников, средний возраст украинских бойцов сейчас превышает 43 года. Киев набирает небольшое количество осужденных и иностранцев, чтобы увеличить численность войск.

Число погибших среди мирного населения остается неизвестным. По оценкам неправительственной организации Human Rights Watch, только в результате захвата Россией в 2022 году юго-восточного портового города Мариуполя погибло более 8 000 человек.



Фото: ВСУ