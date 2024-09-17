Россия атаковала Сумы дронами, основной целью стала критическая инфраструктура

Ночью Сумская область подверглась массированному удару дронами-камикадзе «Шахед». Целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах, сообщает РБК-Украина. Силами ПВО над Сумской областью было сбито 16 «Шахедов».

В результате обстрелов были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности водоканалы и больницы. Сейчас они подключены к системам резервного питания. По состоянию на 7 утра более 280 тысяч потребителей области остаются без электроэнергии.

Массированная атака началась вечером 16 сентября. Около полуночи воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и ряде северных областей Украины. Россия запустила более 50 беспилотников с территории аннексированного Крыма, Курской области и Приморск-Ахтарска, противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 дрона, 12 БПЛА локационно потеряны, еще два вернулись в Россию.