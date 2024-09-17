В Хабаровске повторно судят военнослужащего за распространение «фейков» об армии

В Хабаровске рассматривается уголовное дело о распространении военных «фейков» против Мирослава Ныча, сообщил канал «Говорит НеМосква». Поводом к уголовному делу стала его личная переписка в апреле 2022 года с другом, в которой он обсуждал события в Буче.

Дело рассматривается повторно. Первая инстанция в октябре прошлого года вынесла приговор — штраф в размере 1 млн рублей, апелляция его отменила и отправила дело на новое рассмотрение.



Уголовное дело против Ныча возбудили в сентябре 2022 года, после его высказываний в личной переписке о военных преступлениях российской армии в Буче.



На первом заседании при повторном рассмотрении дела в Хабаровском гарнизонном военном суде подсудимый пытался приобщить к делу распечатки статей из «Звезды» о том, какие подразделения российской армии и когда заняли Бучу и Гостомель, также он настаивал, что в открытом доступе было расследование The New York Times о произошедшем в Буче, сообщила «НеМосква». Защита Мирослава Ныча настаивала, что это — допустимое доказательство, поскольку ранее в суде изучали сайты Кремля и «Известий». Однако гособвинитель выступил против, назвав статью NYT «продуктом иностранных государств».



Судья Антон Холод согласился с позицией обвинения и не стал приобщать к делу распечатанные и переведенные материалы.

По данным судебного департамента при Верховном суде, за 2022 и 2023 годы десяти военнослужащим вынесли приговоры за распространение «заведомо ложной информации» о действиях российской армии, подсчитала «Медиазона»*. Военных судят за разговоры об Украине с сослуживцами, и коллеги обвиняемых доносят об этих беседах руководству. При этом самый «протестный» среди военных регион — Хабаровский край: четыре из десяти приговоров вынесли военнослужащим этого региона.







*Признана в России «иностранным агентом».