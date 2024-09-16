«Врачи без границ» прекращают свою деятельности на территории России

Спустя 32 года после начала работы в России организация «Врачи без границ» (MSF) была вынуждена прекратить свою деятельность в стране. В августе организация получила письмо из Министерства юстиции с решением об исключении филиала некоммерческой ассоциации «Врачи без границ» в России из реестра филиалов и представительств иностранных НКО.

«С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить нашу деятельность в России. Нам очень грустно завершать наши программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, теперь останутся без поддержки, которую мы могли бы им оказать», — заявила ответственный за программы в России менеджер по операциям MSF Норман Ситали.



MSF присутствует в России с 1992 года. За более чем 30 лет были реализованы десятки программ, начиная от помощи бездомным, реагирования на чрезвычайные ситуации и заканчивая совместной работой с Министерством здравоохранения по инновационному лечению туберкулеза. «Врачи без границ» работали в разных регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Кемеровскую область, Чечню, Ингушетию, Дагестан, а в последнее время — в Архангельской и Ивановской областях, а также на юге России в Белгороде и Ростове-на-Дону.

