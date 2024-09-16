WSJ: Война Москвы «кормит сама себя», поскольку друзья и сторонники Кремля наживаются на урожае с оккупированных территорий

Линия фронта проходит по оккупированным украинским сельскохозяйственным угодьям, с которых Россия и ее партнеры продали на растущем черном рынке украденного зерна почти на 1 миллиард долларов, пишет The Wall Street Journal, отмечая, что это сумма только прямых поставок.

Всего Москва, по оценкам украинских чиновников и экспертов, заработала на этом до 6,4 млрд долларов. По данным издания в экспорте зерна участвуют «Объединенная судостроительная корпорация», структуры сына экс-главы администрации одного из районов Крыма и занимающийся поставками в ОАЭ трейдер. При этом компания Agro-Fregat LLC, которую контролирует Михаил Ганага, сын экс-главы администрации Красногвардейского района Крыма Владимира Ганаги, поставляла зерно в Израиль, а также Сирию и Иран. Еще одну компанию, Helios Plus украинские власти обвиняют в перепродаже краденого зерна через ОАЭ, говорится в публикации. По данным украинской прокуратуры, компания вывезла все 700 тонн зерна, оставшиеся на мукомольном заводе в Купянске, который Россия захватила в августе 2022 года.

«Война как будто сама себя кормит», — рассказал Паскаль Турлан, директор по правовым вопросам правозащитной организации Project Expedite Justice, которая помогает украинским прокурорам расследовать кражу зерна. — Незаконная торговля приносит доход спонсируемой Кремлем системе патронажа, которая, в свою очередь, помогает конфликту и оккупации продолжаться».



По словам Маркияна Дмитрасевича, заместителя министра сельского хозяйства Украины, с 2022 года из оккупированной Украины на международные рынки было напрямую отправлено не менее 4 миллионов тонн зерна и другой продукции, что принесло доход в размере 800 миллионов долларов. Гораздо больше было вывезено по суше или небольшими судами, по данным украинской некоммерческой организации «Тексти», которая оценивает общую стоимость зерна, вывезенного Россией на оккупированные территории, в 6,4 миллиарда долларов.



Как пишет WSJ, незаконная российская торговля сельхозпродукцией начинается на украинских фермах. Московские войска либо заставляют фермеров продавать свой урожай по ценам ниже рыночных, либо крадут его, иногда под дулом пистолета. С ферм продукция отправляется грузовиками и по железной дороге в порты на Черном море, некоторые из которых находятся на оккупированной украинской территории. Сообщается, что в первой половине этого года только из Мариуполя было отправлено 15 судов с 81000 тонн пшеницы.

Помимо продажи зерна с оккупированных территорий Россия также атакует экспорт зерна Украиной. В прошлую среду российская ракета попала в судно, перевозившее украинскую пшеницу, сразу после того как оно вышло из черноморского порта в Египет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своем телеграм-канале.



Украина оказывает дипломатическое давление на страны-импортеры, и это приносит определенные успехи. За последние два года Египет, Израиль и Ливан либо отменили погрузку, либо перестали покупать зерновые грузы после того, как украинские дипломаты сообщили им, что они отправились из оккупированных Россией районов Украины, отмечает издание.



Пресс-секретарь министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Ливан перешел на украинское зерно. Египет отказался от некоторых поставок зерна с оккупированных Россией территорий Украины, по данным военной разведки Украины.

Между тем союзники России Иран и Сирия заявили, что не будут соблюдать санкции, тем более что Россия поставляет ворованную сельхозпродукцию с большим дисконтом. Новым рынком для крымского экспорта стал Йемен. В июне российское государственное судно «Зафар» доставило зерно в Аль-Салиф, порт, контролируемый поддерживаемой Ираном группировкой хути в Йемене.

Фото: УНИАН