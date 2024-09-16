Лукашенко подписал третий за месяц указ помиловании

В преддверии Дня народного единства в Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщило государственное агентство БЕЛТА. Среди помилованных — шесть женщин, несколько человек имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами.

Как сообщило агентство, «все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни».

4 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за «преступления протестной направленности», среди них семь женщин и 23 мужчины, большинство помилованных являлись родителями несовершеннолетних и малолетних детей.



16 августа Лукашенко подписал указ о помиловании 30 политзаключенных — 14 женщин и 16 мужчин.



Во всех трех случаях имена помилованных не раскрывались.



Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман считает, что помилование осужденных нужно Лукашенко или для усиления позиций в разговорах с Западом, или же этот «демонстративный гуманизм» должен помочь ему в преддверие новых президентских выборов в 2025 году.



По данным белорусского независимого правозащитного центра «Весна», после протестов против Александра Лукашенко в 2020 году более пяти тысяч белорусов осудили по политическим мотивам.

