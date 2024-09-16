В России увеличили штатную численность Вооруженных сил на 180 тысяч человек

Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих.

За время с начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже третье увеличение.

В декабре 2023 года численность российской армии увеличили на 170 тысяч человек. До этого в августе 2022 года численность вооруженных сил уже стала на 140 тысяч человек больше.



В Минобороны каждый раз неизменно заявляли, что увеличение штатной численности вооруженных сил обусловлено «ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции на Украине и продолжающимся расширением НАТО».





