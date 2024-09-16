В Новосибирске работника барбершопа приговорили к 13 годам заключения за попытку подрыва военкомата

Второй Восточный окружной военный суд в понедельник вынес приговор новосибирцу Евгению Ряполову* по делу о попытке подрыва военкомата, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальные 10 лет — в колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 248 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как указано в приговоре, суд установил, что Ряполов «пытался совершить диверсионно-террористический акт, установив на здание военкомата самодельное взрывное устройство, приведя его в боевое состояние».

По версии следствия, в ночь на 5 декабря 2023 года на окне военкомата было обнаружено самодельное взрывное устройство. Кустарная бомба находилась в металлической банке и состояла из механического таймера, батарейки, лампочек от новогодней гирлянды и небольшой емкости, заполненной взрывчатым веществом. Полицейские, обнаружившие СВУ, вызвали саперов, которые разрушили его выстрелом из водяной пушки.

29-летнего работника барбершопа задержали через несколько дней, ему предъявили обвинения в «покушении на теракт», а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, их хранении и транспортировке. Следствие считает, что взрыв военкомата он задумал, чтобы «воспрепятствовать проведению военной спецоперации, ярым противником которой являлся». Ряполов частично признал свою вину.

Ранее Ряполов уже был судим за хранение взрывчатки, которую планировал использовать для взрыва мечети, за что получил четыре года. В 2017 году он состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения «Реструкт».





*Внесен в реестр «террористов и экстремистов».