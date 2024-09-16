В результате обстрела Белгорода пострадали восемь человек

Белгород утром подвергся обстрелу с украинской стороны. Сработало ПВО, было слышно более 10 взрывов, сообщило местное издание «Пепел».

«В результате прямых попаданий произошло возгорание частного дома и более 15 автомобилей. Пожарные расчеты на месте — открытое горение ликвидировано. На текущий момент в 21 МКД повреждено остекление. На территории 4 частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод», — написал губернатор Вячеслав Гладков.



Он также сообщил, что восемь человек получили ранения, одна женщина доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.



Фото: Пепел