Секретная служба предотвратила покушение на Дональда Трампа во Флориде

В воскресенье Секретная служба предотвратила покушение на убийство кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, когда он играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По словам представителей правоохранительных органов, несколько агентов Секретной службы открыли огонь по стрелку в кустах у границы поля для гольфа, после того как он был замечен неподалеку от места, где играл Трамп, пишет Reuters. Оставив на месте преступления автомат АК-47 и другие предметы, подозреваемый скрылся на автомобиле, но свидетели успели сфотографировать его и машину, позже он был арестован.

Отвечая на вопросы журналистов, официальные лица признали, что поскольку Трамп не находится на посту президента, поле для гольфа не было полностью оцеплено. Позднее президент Джо Байден заявил, что поручил своей команде обеспечить Секретную службу ресурсами, необходимыми для обеспечения безопасности Трампа, говорится в заявлении Белого дома. «Насилию нет места в Америке», — отреагировала на новость кандидат от Демократической партии Камала Харрис в социальных сетях.

Представитель правоохранительных органов США назвал подозреваемого 58-летним Райаном Уэсли Рутом с Гавайских островов. В соцсетях он писал, что в 2016 году голосовал за Трампа, но разочаровался в нем. В последние годы он критиковал Трампа, поддерживал демократов и Украину. Посты Рута в социальной сети X показали его склонность к насильственной риторике в течение нескольких недель после вторжения России в Украину в 2022 году. «Я готов прилететь в Краков и отправиться на границу с Украиной, чтобы стать добровольцем, сражаться и умереть», — написал он.

В 2023 году в материале про волонтеров, помогающих Украине, Рут рассказал The New York Times, что ездил в Украину и хотел вербовать через соцсети иностранных солдат для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Перестрелка и арест последовали за стрельбой 13 июля на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где 20-летний стрелок открыл огонь, когда Трамп выступал на сцене, и задел его правое ухо. Один зритель погиб, еще двое были ранены, стрелок был убит агентами Секретной службы.



Это был первый случай стрельбы в президента США или кандидата в президенты от основной партии за более чем четыре десятилетия. Вопиющий промах в обеспечении безопасности заставил Кимберли Читл уйти в отставку с поста директора Секретной службы под давлением двухпартийного Конгресса.



Фото: The New York Times