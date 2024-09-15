Россия нанесла удар по Харькову управляемыми авиабомбами

15 сентября в 16 часов мск российские войска нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами. «Пожар, разрушения. Информация о пострадавших позже», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Позже чиновник добавил, что попадание было в 10-й этаж многоэтажного дома, пожар охватил четыре этажа — с 9-го по 12-й.

По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них трое детей.

Владимир Зеленский сообщил, что идет спасательная операция, привлечены все службы.



«И мир должен помочь защите от российской военной авиации, от десятков управляемых авиабомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев. Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, которые объективно нужны. Эту войну может завершить справедливо только решимость. Именно решимость наиболее эффективно защищает от террора», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

В ночь на 15 сентября Харьков уже атаковали, попав в здание на территории больницы в Киевском районе. Вечером 14 сентября россияне выпустили по Харькову две управляемые авиабомбы, возник пожар в здании учебного заведения.



Сегодня глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов на форуме Ялтинской европейской стратегии назвал российские управляемые авиабомбы огромной проблемой для Украины из-за увеличения их производства в несколько раз. «Огромная проблема — это именно управляемые авиабомбы. Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз. Это создает огромную проблему на линии фронта. Это вооружение, которое действует на тактической глубине. То есть его влияние испытывают в основном именно военные на линии соприкосновения и рядом с ней», — отметил он.



Фото: ТГ Владимира Зеленского