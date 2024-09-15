Россия нанесла удары КАБами в Запорожской области, три человека погибли

Российские военные нанесли два удара корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) по территории фермерского хозяйства в Гуляйпольском районе Запорожской области, говорится в сообщении МВД Украины. «Погибли три работника предприятия», — сказано в заявлении.

Ночью в результате комбинированной атаки в пригороде Одессы погибла супружеская пара, сообщил глава военной администрации города Олег Кипер. Еще одна жительница была ранена. Украинские военные сообщили, что российские войска использовали в атаке две баллистические ракеты «Искандер-М» с территории аннексированного Крыма и одну управляемую авиационную ракету Х-59. В воздушном ударе также участвовали 14 беспилотников.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов на форуме Ялтинской европейской стратегии, несмотря на опасность «Искандеров», назвал российские управляемые авиабомбы огромной проблемой для Украины из-за увеличения их производства в несколько раз.



«Огромная проблема — это именно управляемые авиабомбы. Производство их увеличено, не буду никого пугать, в несколько раз. Это создает огромную проблему на линии фронта. Это вооружение, которое действует на тактической глубине. То есть его влияние испытывают в основном именно военные на линии соприкосновения и рядом с ней», — отметил он.







Фото: МВД Украины