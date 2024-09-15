В Венесуэле задержали шесть иностранцев по обвинению в попытке «дестабилизации обстановки»

Два испанца, три гражданина США и чех были арестованы в Венесуэле по подозрению в связях с предполагаемыми планами по дестабилизации обстановки в южноамериканской стране, заявил в субботу высокопоставленный представитель Венесуэлы.

Министр внутренних дел Венесуэлы на пресс-конференции заявил, что двое испанцев, задержанных во время фотосъемки в городе Пуэрто-Аякучо, якобы связаны с секретными службами Испании и планировали убийство политиков. Правительство Испании опровергло это заявление.

Он также обвинил трех граждан США и одного чеха в причастности к террористическим актам, включая предполагаемые планы убийства Мадуро и других чиновников. «Эти группы стремятся захватить богатства страны, и мы как правительство будем жестко реагировать на любые попытки дестабилизации», — цитирует Reuters министра внутренних дел, который добавил, что было изъято около 400 винтовок, произведенных в США.

Как пишет агентство, представитель Госдепартамента США заявил, что в Венесуэле был задержан «один американский военный» и что ему известно о неподтвержденных сообщениях о задержании еще двух граждан США, но отверг заявление Венесуэлы о причастности США к какому-либо заговору с целью свержения правительства, назвав заявления Венесуэлы ложью.



Источник в министерстве иностранных дел Испании сообщил агентству Reuters, что оно запрашивает у Венесуэлы дополнительную информацию. «Посольство Испании направило устную ноту правительству Венесуэлы с просьбой предоставить доступ к задержанным гражданам, чтобы удостовериться в их личности и гражданстве, а также узнать, в чем именно их обвиняют», — сказал источник на условиях анонимности.

Заявление Венесуэлы, вероятно, усугубит и без того значительную напряженность в отношениях с Испанией и Соединенными Штатами после сфальсифицированных президентских выборов в Венесуэле в июле. Неделю назад Испания предоставила политическое убежище кандидату на президентских выборов от оппозиции Эдмундо Гонсалесу, которого преследовали в Венесуэле.

В начале сентября США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане, решив, что его приобретение было нарушением американских санкций. В марте 2020 года министерство юстиции США предъявило Мадуро, а также 14 нынешним и бывшим венесуэльским чиновникам обвинения в наркоторговле и коррупции. А в июле не признали итоги выборов, на которых победил Гонсалес, но президентом был объявлен Мадуро.