Пять экс-министров обороны Великобритании — Грант Шаппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт, Лиам Фокс — и бывший премьер Борис Джонсон призвали Лондон разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России даже без поддержки США, сообщила Sunday Times. Они предупредили Стармера, что любая дальнейшая задержка укрепит позицию Владимира Путина, и добавили, что Великобритания должна сохранять ведущую роль в оказании помощи Украине.

Уоллес заявил, что отказ от подобных действий сделает Британию «умиротворителем» Кремля, Уильямсон назвал это «неисполнением долга», а Джонсон добавил: «Нет никаких мыслимых оснований для промедления».



Накануне в Вашингтоне завершились переговоры Кира Стармера с президентом США Джо Байденом. Накануне визита Стармера в западной прессе писали, что он намерен убедить Байдена разрешить Украине использовать поставленные Британией ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в России. Однако по итогам переговоров Стармер заявил, что они носили стратегический, а не тактический характер, и на них не шла речь «о каком-то конкретном решении».



Как рассказали источники газеты в Белом доме, переговоры в Вашингтоне, которые длились 90 минут, были «очень открытыми» и касались «выбора, который стоит перед нами». Однако Байден и его команда дали понять, пишет газета, что заняли «выжидательную позицию», пока Владимир Зеленский не представит свой «план победы».



Как сообщило немецкое издание Bild, в стратегии Зеленского есть требование разрешить развертывание западного дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта, таким образом это будет «временное замораживание ситуации».



Британские чиновники, как отмечает Sunday Times, рассчитывали, что США разрешат Украине наносить удары по России англо-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow, которые оснащены американской системой наведения с GPS-коррекцией. Однако в пятницу этого не произошло.



Инсайдеры издания сообщили, что в команде Байдена существует раскол между госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. «Проблема в Салливане, а не в Блинкене», — цитирует издание источник в британском оборонном ведомстве.



Один из высокопоставленных членов Консервативной партии, знакомый с мнением Салливана, сказал изданию, что советник по нацбезопасности США скептически относится к способности Украины выиграть войну с самого ее начала в 2022 году.



Фото: Telegraf.com







