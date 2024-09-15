Продавец магазина автозапчастей на Камчатке написал на образце заявления «Закиев ЗаМир Рустамович», в магазин пришли спецслужбы

Как пишет канал Baza, в одном из магазинов в образце заявления на возврат товара, которое лежало на прилавке, в качестве заявителя был указан «Закиев ЗаМир Рустамович». На него обратила внимание одна из посетительниц, которая сняла видео и выложила его в сеть.

Уже на следующий день владельца магазина вызвали в управление ФСБ, а в магазин пришли сотрудник полиции. Во время мероприятий выяснилось, кто написал такой образец заявления. Продавец рассказал, что он просто пошутил, а саму бумажку уже уничтожил.



«Я был в полном шоке, когда это увидел. Я выяснил, что это за человек. Не мог себе представить, что среди нас могла работать такая личность. Хочу принести извинения от всего коллектива, от себя лично», — сообщил «Подъему» владелец магазина.



По данным Baza, проверка ФСБ ведется по двум статьям: помимо «дискредитации» ВС РФ сотрудников магазина проверяют на «финансирование ВСУ».

