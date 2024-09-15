Отец и сын из Бурятии погибли на войне в Украине с разницей в полгода

«Люди Байкала» сообщили об отце и сыне Чипеевых, которые погибли в Украине с разницей в полгода. 28-летний Василий Чипеев из Кяхты в Бурятии служил по контракту с 2019 года командиром боевой машины. Его награждали медалями за участие в совместных учениях с Монголией. Василию удавалось избежать отправки в Украину до мая 2023 года, в августе того же года он погиб. Похоронили военного только 13 сентября 2024 года.

Его отец, 49-летний Александр Чипеев ушел на войну добровольцем уже после смерти сына, в октябре 2023 года. В начале декабря он погиб, похоронили Чипеева-старшего под Новый год — 31 декабря.



Как пишет издание, это не первый случай гибели на войне отца и сына. Мобилизованный Павел Новокрещин из той же Кяхты погиб в начале 2023 года, после этого его сын ушел на войну добровольцем и тоже был убит.



По данным «Людей Байкала», с начала полномасштабного вторжения в Украине погибли 1727 уроженцев Бурятии.

Как пишут «Важные истории»*, из региона за 2,5 года на войну ушли почти 10 тысяч мужчин от 18 до 50 лет. За заключение контракта единовременная выплата в Бурятии составляет 1 млн рублей.





*Признаны в России «иностранным агентом».

