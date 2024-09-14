Журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет по статье о военных «фейках», поместили в ШИЗО

Пономаренко пробудет в ШИЗО до 22 сентября. Это не первый раз, когда журналистку помещают в штрафной изолятор. Так, в апреле этого года она объявила голодовку после очередного водворения.

В письме своей подруге, которое получила редакция RusNews, Пономаренко также рассказывает, что ей запретили писать о политике и «высказывать свои мысли о происходящем в России», только простые житейские письма и обсуждение литературы, естественно, не политического характера. Такие правила установило начальство ИК-6 Шипуново в Алтайском крае. Поэтому за что ее поместили в ШИЗО, неизвестно, писать об этом журналистке запретили.



В апреле 2022 года Пономаренко задержали в Москве из-за ее мартовской публикации об уничтожении драмтеатра в Мариуполе. Ее поместили под стражу и позже этапировали в СИЗО Барнаула. В феврале 2023 года Ленинский районный суд города вынес приговор — шесть лет колонии.



В ноябре прошлого года стало известно, что против Пономаренко возбудили новое уголовное дело, ее обвинили в нападении на двух сотрудников колонии.







Фото: RusNews



