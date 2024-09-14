Россия и Украина провели второй этап обмена пленными по формуле «103 на 103»

Об обмене пленными по формуле «103 на 103» сообщили в Минобороны РФ. «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», сообщили в ведомстве.

Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Проект «Наш выход» опубликовал списки военнослужащих, которые вернулись в Россию за последние два дня. Все военнослужащие, вернувшиеся в Россию, сдались в плен в Курской области.

«Можем подвести итоги этого обмена. Все военнопленные из Курской области. Две трети из них — это парни-срочники», — рассказали в «Нашем выходе».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена освобождены 82 рядовых и сержантов и 21 офицер ВСУ, Нацгвардии, погранслужбы и полиции.

Накануне Украина вернула задержанную по обвинению в шпионаже Ление Умерову и защитников «Азовстали», всего в рамках первого этапа обменяли 49 пленных с каждой стороны.



Фото: ТГ Владимира Зеленского