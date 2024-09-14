На здание медицинского университета в центре Волгограда вернули профиль Сталина, который затерли в 1961 году

В центре Волгограда на здание медицинского университета вернули профиль Сталина, который был демонтирован с фасада здания более 60 лет назад в рамках борьбы с культом личности, сообщает местное издание V1.ru. В материале также указано, что при реставрационных работах возвратят «образ великого вождя».

Над главным входом в простенках окон изначально были установлены барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина, сообщили в университете. Однако в ноябре 1961 года изображение Иосифа Сталина было снято, и на фасаде остались только Маркс и Энгельс.



«На капителях колонн советскими архитекторами создана композиция, в центре которой располагается раскрытая книга. На левой странице было написано — «Ленин», а справа — «Сталин». Правую страницу всех книг на колоннах, как и барельеф, также затерли», — сообщил архитектор проекта реконструкции Сергей Сена, отметив, что создание полноценного барельефа не предусмотрено.



«Это будет узнаваемый силуэт головы Иосифа Виссарионовича. Внизу при этом будет установлена специальная табличка, на которой будет фотография, как он выглядел до 1961 года. Это такое сочетание изобразительного материала и текстовой информации, которая, кстати, будет продублирована еще шрифтом Брайля», — рассказал он журналистам.



В последние годы власти проводят политику по реабилитации Сталина, по всей стране появляются памятники. В мае надпись «Сталин» установили на горе Киткай в Иркутской области.







Фото: V1.ru