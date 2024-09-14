В Подмосковье уроженец Узбекистана сначала попал в муниципальный совет от партии власти, а через четыре дня сложил с себя полномочия

Региональное отделение «Единой России» в Московской области сообщило, что избранный депутатом Пушкинского муниципального совета уроженец Узбекистана Бахромжон Хасанов сложил полномочия спустя четыре дня после победы на выборах.

По официальной версии, Хасанов сделал это по собственному желанию. При этом глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что теперь уже экс-депутат был уличен в обмане участников «СВО», поэтому и был вынужден сложить полномочия.

В подтверждение своих слов о претензиях со стороны участников войны Хинштейн приложил ссылку на материал «Царьграда», в котором со слов активистов националистической организации «Русская община» рассказывается, что Хасанов 1 сентября подарил военным сломанную машину. Позже военные якобы дали тогда еще кандидату в муниципальный совет 70 тысяч рублей на ремонт автомобиля, однако даритель его не провел. В материале Хасанова называют «таджикским благоволителем», «новым русским» и «ушлым гражданином из солнечной республики».



Бахромжон Хасанов родился в Узбекистане, жил в Таджикистане, а в 1992 году переехал в Подмосковье. Российское гражданство он получил в 2008 году.

