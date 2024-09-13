В 2024 году 93 несовершеннолетних пополнили российский реестр «террористов и экстремистов»

93 несовершеннолетних пополнили российский реестр «террористов и экстремистов» в 2024 году. Это рекорд как минимум за последние шесть лет, подсчитала «Новая-Европа»*. Двадцать подростков попали в список, не достигнув 16-летнего возраста. Сам перечень, включая взрослых россиян, теперь растет в два раза быстрее, чем в начале войны.

По состоянию на февраль 2024 года самым молодым «террористом» в списке был 14-летний Егор Лаускис из Санкт-Петербурга, которого обвинили в поджоге релейных шкафов. Однако летом реестр пополнили еще 49 несовершеннолетних. Среди этих подростков были двое 14-летних — Аймир Юктешев из Хакасии и Глеб Синицын из Иваново.



Большинство людей из реестра Росфинмониторинга признаны «террористами» или подозреваются в таких преступлениях — их в списке 66%. Среди несовершеннолетних «террористов» еще больше — почти 80%. С началом войны в Украине ФСБ все чаще квалифицирует как теракты попытки поджечь военкомат, административное здание или релейный шкаф на железной дороге, хотя изначально это квалифицировали как порчу имущества.



За неполный 2024 год в реестр Росфинмониторинга попали 2 097 человек — это уже больше, чем за весь 2023 год. Каждый месяц перечень пополняют в среднем 284 новые фамилии, в этом году он растет в 1,8 раз быстрее, чем в 2023-м, и в два раза быстрее, чем в 2022 году.



Сейчас в реестре числятся 15446 «террористов и экстремистов».



Реестр Росфинмониторинга был создан в 2001 году. Сначала нахождение в этом списке не влекло за собой никаких санкций, но с 2013 года подозреваемым в терроризме и экстремизме запретили осуществлять финансовые операции на сумму, превышающую 10 тысяч рублей в месяц, куплю-продажу имущества, вступать в наследство. Все их имущество, счета, банковские карты после попадания в перечень замораживаются.



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Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.