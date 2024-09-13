Вернувшийся с войны экс-заключенный до смерти забил человека и получил 10 колонии

Суд в Московской области приговорил к 10 годам колонии участника войны в Украине Александра Бондаренко, который избил до смерти сожителя своей бывшей жены, соответствующее решение суда обнаружила «Верстка»*.

Бондаренко во время застолья поссорился с мужчиной из-за того, что тот «негативно отозвался об осужденных, участвующих в специальной военной операции», после чего Бондаренко нанес собеседнику не менее пяти ударов по голове, на следующее утро мужчина умер от кровоизлияния в мозг.



При вынесении приговора в качестве смягчающих обстоятельств суд учел «аморальное и противоправное поведение потерпевшего», а также участие Бондаренко в «СВО», его ранение и «желание продолжить участие в боевых действиях».



В приговоре указано, что Бондаренко в сентябре 2022 года получил шесть лет за преступление по аналогичной статье, тогда он до смерти избил своего должника. В колонии особого режима он отсидел около года, после чего заключил контракт с Минобороны и получил условное освобождение по федеральному закону, позволяющему выпускать на свободу заключенных, подписанному Владимиром Путиным в июне 2023 года.



Как отмечает издание, на свободе Бондаренко провел всего три месяца — с сентября по декабрь 2023 года, успев принять участие в войне. Эта судимость стала для Бондаренко уже третьей по счету: в 2009 году он также получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.







*Признана в России «иностранным агентом».

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