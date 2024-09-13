Минюст объявил «иноагентом» газету «Собеседник»

Одно из последних независимых печатных изданий в России, общественно-политическая газета «Собеседник», которая издается с 1984 года, по мнению Минюста распространяла «недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях и проводимой политике», «формировала негативный образ Вооруженных сил РФ», выступала против войны в Украине и сотрудничала с «иностранными агентами».

Экс-депутат Совета депутатов Семилукского района Воронежской области Нина Беляева выступала с антивоенными заявлениями, распространяла «недостоверную информацию» о деятельности российских властей, при этом, по данным ведомства, она является участником организации, признанной «нежелательной». Против Беляевой заочно возбуждены уголовные дела о военных «фейках» и «призывах к терроризму», она находится за пределами России.



Руководителя тульского отделения партии «Яблоко» Владимира Дорохова обвиняют в распространении «недостоверной информации» о российской избирательной системе и в антивоенных высказываниях. Также ему единственному из всех вменили «получение денежных средств от иностранного источника».



Музыкант Михаил Ежов попал в реестр за антивоенную позицию, формирование «негативного образа» российской армии и за распространение все той же обязательной для всех «иноагентов» «недостоверной информации» о действиях власти.



Те же претензии у Минюста и к активисту и автору медиапроектов об ЛГБТ*-сообществе Ярославу Распутину, которому добавили еще и «поддержку экстремистской организации».

Экс-глава московского штаба Навального Олег Степанов — единственный, кому не вменили выступления против войны и «дискредитацию» российской армии, ограничившись «недостоверной информацией» о политике и решениях российских властей, сотрудничеством с «иноагентами» и «нежелательными» организациями.



Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем более 860 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



В феврале Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у «иноагентов». Самим «иностранным агентам» запретили участвовать в выборах.





*Признаны в России «экстремистскими» организациями.

