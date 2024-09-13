В Волгограде апелляционный суд заменил правозащитнику условный срок на реальный

Волгоградский областной суд заменил условный срок правозащитнику Игорю Нагавкину на лишение свободы в колонии-поселении в течение двух лет, сообщил правозащитный проект «За права человека»*.

В апелляционном судебном заседании Нагавкин защищал себя сам, заметив, что все доказательства его невиновности есть в материалах дела. «Меня посадили за ту фразу, которую я не говорил. Это подтверждается видеозаписью и материалами уголовного дела. Эту фразу придумала непосредственно сама эксперт-лингвист в заключении своем», — сообщил Игорь Нагавкин.



26 июня 2024 года Игорь Нагавкин решением Ленинского суда Волгоградской области был приговорен к двум годам условно по спровоцированному делу о дезорганизации работы СИЗО-5.



В мае 2023 года сотрудники СИЗО-5 города Ленинска составили рапорт о том, что Нагавкин нарушил порядок содержания под стражей, и отправили его в карцер на 15 суток, а после этого перевели в камеру к человеку, обвиняемому в сексуализированном насилии над детьми. В знак протеста правозащитник «начал крушить все, что попадалось под руку». Когда охранники вывели его из камеры, Нагавкин «эмоционально заявил, что будет жаловаться на совершенную провокацию» и пообещал охранникам неприятности в грубой фразе. Следствие квалифицировало ее как угрозу сотрудникам СИЗО.

Обвинение подало апелляцию на решение суда. Прокурор в апелляционном представлении запросил для Игоря Нагавкина вместо условного срока два года колонии-поселения. Суд согласился с мнением прокуратуры.



«Буду в кассационном порядке обжаловать», — отметил Игорь Нагавкин, добавив, что был готов к такому решению. По мнению правозащитника, провокации в отношении него будут продолжаться.





*Признан в России «иностранным агентом».

