Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «49 на 49»

Президент Украины Владимир Зеленский первым сообщил об обмене военнопленными. «49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова — девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», — написал Зеленский.

25-летнюю Ление Умерову задержали на российско-грузинской границе в декабре 2022 года. Она уехала из Крыма после аннексии и не получала российский паспорт. Девушка собиралась приехать в Симферополь, чтобы навестить больного отца. После задержания Умерову подвергли череде административных арестов, вменяя ей нарушение правил пересечения границы. 5 мая Лефортовский суд Москвы арестовал девушку по обвинению в шпионаже.



Официальные российские лица никакой информации по обмену не давали. Движение по поиску и возвращению домой военных армии РФ «Наш выход» сообщило, что в Россию вернулись военнослужащие, сдавшиеся в плен в Курской области. На данный момент неизвестно, есть ли среди них срочники.



Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 115 на 115 прошел 24 августа.



Фото: ТГ Владимир Зеленский