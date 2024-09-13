Центробанк поднял ключевую ставку с 18% до 19%

Как говорится в сообщении Совета директоров банка, ставку до 19% повысили, «текущее инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг». Годовая инфляция по итогам 2024 года вероятно превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Отмечается, что «требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания».

Ключевая процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Соответственно повышение ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов. Высокие ставки по кредитам, соответственно, замедляют рост экономики и покупательной способности, как следствие должна снижаться инфляция.



Это второе повышение за последние месяцы, в июле ставку увеличили с 16% до 18%.



Ставка в 19% близка к рекордным 20% — такой ставка была в первые месяцы после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. В апреле 2022 года она была снижена до 17%, в мае — до 14%. Ставка снижалась до сентября 2022 года, а затем опять начала повышаться и сейчас достигла наивысшего показателя после скачка в начале войны.

















