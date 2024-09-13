NYT: Байден готов одобрить использование Украиной дальнобойного западного оружия в России, при условии, что оно не будет американским

По словам европейских чиновников, президент Байден готов предоставить Украине возможность запускать западное оружие дальнего радиуса действия вглубь российской территории при условии, что она не будет использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами, пишет The New York Times. Этот вопрос, который уже давно обсуждается в администрации, станет решающим в пятницу, когда новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер нанесет первый официальный визит в Белый дом.

Британия уже дала понять, что хочет позволить Украине использовать свои ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для нанесения ударов по российским военным объектам вдали от украинской границы.

Однако Байден не решается разрешить Украине использовать американское оружие, особенно после предупреждений американских спецслужб о том, что Россия может ответить на это, оказав помощь Ирану в нанесении ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Между тем лидеры республиканцев в Сенате, особенно лидер меньшинства Митч Макконнелл, в кулуарах призывают к агрессивному ответу на поставку Тегераном России баллистических ракет.

Владимир Путин при этом продолжает рисовать «красные линии», отметив, что украинцы сами не могут управлять ракетами дальнего радиуса действия, поскольку им требуется техническая помощь Запада и спутниковое наведение. «Это будет означать, что страны НАТО — Соединенные Штаты и европейские страны — находятся в состоянии войны с Россией, — сказал он. — И если это так, то учитывая изменение сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения в ответ на те угрозы, которые будут для нас возникать».

Высокопоставленные чиновники Белого дома говорят, что по-прежнему опасаются использовать американские системы ATACMS для нанесения ударов более чем на 95 км вглубь территории России.

Между тем администрация США отмечает, что угрозы в Украине эволюционируют. Говоря в целом о состоянии войны в Украине в понедельник, представитель СНБ Джон Кирби заявил, что «ландшафт безопасности изменился, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя».



Министр обороны США Ллойд Остин считает, что использование американского оружия для нанесения дальних ударов по территории России не переломит ход войны. В прошлую пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии Остин добавил, что ослабление ограничений на использование Украиной ATACMS не решит одну из самых больших проблем, с которыми сталкиваются украинские города и войска, — так называемые «планерные бомбы». «Наблюдая за полем боя в настоящее время, мы знаем, что русские фактически переместили свои самолеты, использующие планерные бомбардировщики, за пределы досягаемости ATACMS», — отметил министр обороны.



При этом, как пишет NYT, по мнению все большего числа военных аналитиков и бывших американских чиновников, сдержанность администрации Байдена не имеет смысла, тем более что, по их словам, вторжение Украины в Курск еще не вызвало эскалационного ответа со стороны Москвы.



«Снятие ограничений на западное оружие не приведет к эскалации со стороны Москвы, — написали 17 бывших послов и генералов в письме к администрации на этой неделе. — Мы знаем это, потому что Украина уже наносит удары этим оружием по территории, которую Россия считает своей — включая Крым и Курск, — а ответ Москвы остается неизменным».



Фото: Reuters



