Красноярского врача лишили приобретенного гражданства РФ по статье об уклонении от армии

28-летнего жителя Красноярска Мирзомухаммада Каримова лишили российского гражданства за уклонение от военной службы, сообщило региональное управление МВД. Мужчина получил гражданство в 2018 году.

Полиция утверждает, что он проигнорировал требование об обязательном прохождении военной службы, в мае Железнодорожным районным судом врач-реаниматолог Красноярской межрайонной клинической больницы скорой помощи Мирзомухаммад Каримов был приговорен к штрафу в 60 тысяч рублей, сообщил «Сибирский экспресс».



В 2023 году отдел кадров больницы потребовал от Каримова встать на воинский учет. В военкомате ему выдали повестку, по которой он сначала не поехал, потому что не успел подготовить часть анализов — позже он сам пришел в военкомат, где ему дали повестку для завершения медобследования. Но вскоре у его ребенка после прививки поднялась температура, он сидел с ним. Во время осеннего призыва он не пошел в военкомат, потому что заболел. А затем ему исполнилось 27 лет, и он на тот момент уже не подлежал призыву.



Теперь медика лишают гражданства и выдворяют из России.



Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство приступило к исполнению закона о лишении гражданства России натурализованных граждан, которые не встали на воинский учет.



По ее словам, МВД запросило у военкоматов информацию о получивших недавно российское гражданство лицах, которые не прошли процедуру первичной постановки на воинский учет. Волк также напомнила, что за восемь месяцев 2024 года гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц «в связи с совершением ими противоправных действий».



