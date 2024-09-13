Генпрокуратура объявила «нежелательной» деятельность польского канала Belsat

Генеральная прокуратура признала «нежелательной» организацией польский телеканал Belsat. По мнению ведомства, канал «дискредитирует» внутреннюю и внешнюю политику российских властей, а также ставит своей задачей «создание негативного образа» России и критику «интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии».

«В условиях проведения специальной военной операции враждебная риторика данного СМИ только усилилась. В информационном пространстве стали появляться публикации с обвинениями руководства России в необоснованной агрессии против Украины, оккупации ее территорий, с утверждениями о нелегитимности вхождения в состав РФ Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в релизе ведомства.



В перечень претензий Генпрокуратуры также вошло сотрудничество Belsat с «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями.



«Белсат» — польский эфирный спутниковый и телевизионный канал, основан на базе польского телевизионного канала TVP. Он начал работу в 2007 году. В 2021 году его объявили «экстремистским формированием» в Беларуси. В России проект «Белсата» — издание «Вот так» — объявлен «иноагентом». С 2022 года его сайт заблокирован на территории России.



С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре почти 200 позиций.



Участие в деятельности «нежелательной организации» карается административной ответственностью в виде штрафа от 5000 до 15000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года после первого штрафа за участие в деятельности «нежелательной» организации наступает уголовная ответственность, начиная с штрафов от 300 тыс. до 500 тыс. рублей до лишения свободы от одного года до четырех лет. Причем это распространяется и на участие в деятельности за пределами России.



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