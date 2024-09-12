Семья погибшего в Белгородском СИЗО волонтера просит полицию вернуть машину, за которую они до сих пор выплачивают кредит

Несколько месяцев назад семья помогавшего украинским беженцам волонтера Александр Демиденко, который умер в СИЗО, написала заявление в полицию с требованием выяснить, где находится автомобиль, на котором он передвигался, когда была задержан. Renault Duster был взят в кредит, супруга погибшего продолжает выплачивать за него деньги.

Полиция ответила семье, что автомобиль, как и самого Демиденко, 17 октября 2023 года бойцы «Ахмат–Запад» доставили в место дислокации своего подразделения, сообщил «Пепел». Материалы проверки передали по подследственности в Военный следственный отдел СК России по Воронежскому гарнизону. За полгода, как пишет издание, автомобиль не нашли и не известно, проводили ли вообще какие-либо следственные действия, для того чтобы найти.



61-летний Александр Демиденко скончался в СИЗО Белгорода 5 апреля, причиной смерти, по официальной версии, стал суицид. СК отказался возбуждать уголовное дело по факту его гибели.



Демиденко, помогавший украинским беженцам, 17 октября 2023 года привез носилки для онкобольной женщины к КПП Колотиловка, после чего его похитили. Как рассказали работавшие в тот день волонтеры, он уехал с погранпункта на своей машине в сопровождении двух УАЗов.



Позже его жена Наталья рассказала «Пеплу», что 20 октября сотрудники полиции Шебекино вместе с представителями батальона «Запад-Ахмат» привезли пенсионера домой для обыска. На его теле были обширные гематомы.

31 октября Демиденко вернулся домой после 10 суток административного ареста по статье о распитии алкоголя. На следующий день его вызвали в полицию на допрос и арестовали на 30 суток, обвинив в отказе от медицинского освидетельствования. Мужчину поместили в ИВС Белгородского района, но 5 ноября волонтерам, которые принесли ему еду, заявили, что его там нет. Позже стало известно, что его отправили в СИЗО по делу о незаконном обороте взрывных устройств, силовики утверждали, что у волонтера дома нашли гранату, взрыватель осколочных гранат и минный взрыватель.