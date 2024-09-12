С начала войны в суды поступило почти 3 тысячи исков о признании российских военных погибшими и пропавшими без вести

Семьи военных и командиры воинских частей с начала полномасштабного вторжения в Украину как минимум 2 847 раз обращались в суды России и аннексированного Крыма с просьбой признать солдат и офицеров умершими или пропавшими без вести, выяснила «Верстка»*.

Этой процедурой пользуются, когда военный пропал во время штурма, разведки или отступления, а также если в ходе боев его тело пострадало настолько сильно, что эвакуировать труп невозможно. Без решения суда родственники не могут оформить «гробовые» выплаты, а командиры воинских частей не имеют права исключить военного из списков личного состава.



Число исков стало стремительно расти в 2024 году. В каждом четвертом иске о признании гражданина России умершим или пропавшим без вести, поданном в суд в этом году, речь идет о военнослужащем.



При этом помимо родственников примерно столько же заявлений инициировали воинские части. Им приходится идти в суд, чтобы иметь возможность получить пополнение. Пока в списках личного состава числятся пропавшие и погибшие бойцы, часть не будут доукомплектовывать. «Чтобы нас доукомплектовали, нужно в документах показать потребность, — объяснил изданию контрактник из эвакуационного отряда, который отвечает за поиск и вывоз раненых и убитых. — Например, если треть личного состава убитые и тяжелораненые — можно просить доукомплект. Под Часов Яром мы потеряли до 60%, но тел нет, их просто нельзя забрать. Мы пытаемся забрать хотя бы жетоны, но это тоже нереально. Поэтому так много пропавших. Докладывать наверх о пропавших никто не любит, за это всех наказывают. Поэтому сидели недоукомплектованные месяц. Потом привезли штрафников и зэков. Ими и забивают бреши».

С июня по август российские суды зарегистрировали более 1300 обращений с просьбой признать погибшими или пропавшими без вести военных, чьи трупы не удалось найти или эвакуировать, подсчитала «Верстка». Август 2024 года стал рекордным за время войны. В этот месяц было подано минимум 554 иска. Три четверти «летних» исков еще рассматриваются, но 196 уже удовлетворены.



Чаще всего в исках фигурирует часть № 22179 из Новочеркасска, на базе которой действует подразделение «Шторм Z». Много исков подали также две воинские части из Клинцов Брянской области — (№ 12721 и № 91704), воинская часть № 61899 из Москвы и № 06705 из Забайкальского края.







*Признана в России «иностранным агентом».



