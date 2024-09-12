ФБК* обвинил бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина** в нападениях на Леонида Волкова***, Ивана Жданова*** и жену Максима Миронова**

UPD: Расследование ФБК прокомментировал Михаил Ходорковский***. «Либо это правда и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магнитского», - написал Ходорковский.

Фонд борьбы с коррупцией заявил, что за нападением на соратника Навального Леонида Волкова в марте может стоять бывший акционер компании ЮКОС Леонид Невзлин. А также за нападением на Ивана Жданова и Женеве и жену Максима Миронова в Аргентине.

На Волкова напали вечером 12 марта у его дома. Ему разбили молотком окно в автомобиле и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший нанес Волкову несколько ударов молотком, ему диагностировали перелом руки и травму ног.



В июле с командой Навального связался человек, который сообщил, что у него есть доказательства причастности Невзлина к нападению на Волкова и других оппозиционеров. Источником оказался Андрей Матус, которого оппозиционеры называют «решалой», связанным с ФСБ. Он сообщил, что Волкова должны были «забить молотками более сильно до инвалидного кресла», а также похитить и вывезти в Россию.



Матус предоставил команде Навального видео, снятые от первого лица участниками нападений на Жданова в Женеве и жену Миронова Александру Петрачкову в Аргентине, а также переписки, в которых человек, записанный как Невзлин, обсуждает с «подрядчиком» нападение на Волкова.



ФБК сравнили эти сообщения с теми, что Невзлин отправлял Марии Певчих, и нашли много похожего. «Невзлин пишет в очень специфическом и узнаваемом стиле. И в присланных нам записях стиль этот просматривается», — считает глава международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих***.



Волков и Жданов встретились с Матусом в Черногории, чтобы лично послушать запись его разговора с Невзлиным, и записали ее на диктофон. «Безусловно, полноценную фонологическую экспертизу записи такого качества сделать сложно. Однако без каких-либо сомнений: голос очень похож. Похож рисунок речи, похожа интонация, даже слова-паразиты полностью совпадают с тем, что любой может услышать в многочисленных интервью Невзлина», — говорится в расследовании.

Для проверки все материалы были показаны и другим расследователям — Михаилу Маглову и Христо Грозеву.

По данным «Проекта»****, Невзлин причастен к атаке на жену экономиста Максима Миронова, который участвовал в разработке президентской программы Навального в 2018 году. 1 сентября 2023 года в Аргентине неизвестный ударил ее на улице. Позже полиция Польши задержала нападавшего, им оказался гражданин страны Гжегож Дашковский. Однако детали обсуждаются в переписке, которую издание считает подлинной. Также в 2023 году нападение было совершено в Женеве на сотрудника ФБК Ивана Жданова.



Леонид Невзлин — один из бывших топ-менеджеров «ЮКОСа». В 2008 году его заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию убийств в сговоре с экс-главой службы безопасности «ЮКОСа» Алексеем Пичугиным. За пять лет до этого Невзлин получил гражданство Израиля, откуда Россия пыталась добиться его экстрадиции.



ФБК передал информацию в правоохранительные органы стран, в которых бывает Леонид Невзлин. Невзлин информацию пока не комментировал.







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Признаны в России «экстремистской» организацией.

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Признаны в России «иностранными агентами«

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Признаны в России «иностранными агентами», внесены в список «террористов и экстремистов».

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Признаны «нежелательной»