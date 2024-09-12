Libération: Telegram стал отвечать на запросы французских властей после задержания Павла Дурова

По данным издания, Telegram предоставил Управлению по делам несовершеннолетних данные, которые могут помочь установить личности подозреваемых в нескольких преступлениях против детей. После этого прокурорам Франции рекомендовали возобновить расследования, которые ранее пришлось приостановить из-за отказа мессенджера в сотрудничестве.

Ранее Дуров заявил, что у французских властей было множество способов связаться с ним, в том числе через французское консульство в Дубае, которое он часто посещал. Также бизнесмен подтвердил, что ранее он лично помог создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.



«Дверь действительно открывается», — подтвердила изданию глава департамента по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа Джоанна Брусс.



Как ранее писала Libération, Дуров был «поражен», узнав о причине задержания 24 августа. Ему предъявили обвинение в отказе предоставить по запросу уполномоченных органов необходимую информацию или документы о предоставлении криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования, а также в соучастии в обеспечении незаконных транзакций, хранении материалов порнографического характера, в том числе с несовершеннолетними, обороте наркотиков и мошенничестве.



На допросе он заявил, что ответить на все запросы невозможно — компания получает «миллионы» таких обращений, а их первичной сортировкой занимается искусственный интеллект. При этом он анонсировал несколько обновлений, связанных с безопасностью. «Хотя 99,999% пользователей не имеют отношения к преступности, 0,001% вовлеченных в противоправную деятельность создают плохой имидж для всей платформы, подвергая риску интересы почти миллиарда человек», — написал он.

«Мы заметили, что уже какое-то время Telegram стал более склонен к сотрудничеству с судебными органами. Мы внимательно следим за этим вопросом в надежде, что сотрудничество будет и дальше развиваться в положительном направлении», — сообщили Libération в прокуратуре Бельгии.







Фото: АР