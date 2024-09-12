Медсестру из Москвы, которую обвиняют в распространении военных «фейков», отправили в СИЗО, до этого у нее был домашний арест

Судья Дорогомиловского районного суда Москвы Евгения Горохова перевела обвиняемую по делу о военных «фейках» Ольгу Меньших из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщил корреспондент «Медиазоны»* из зала суда.

С ходатайством об ужесточении меры пресечения в суд вышла ФСИН, которая посчитала, что 23 и 27 августа Меньших самовольно уходила из дома. Сама обвиняемая объяснила, что 23 августа из дома не уходила, все дело в неисправности браслета, а 27 августа посещала врача, это был экстренный прием из-за острой боли.

«Вы все равно меня посадите на семь лет, хоть со здоровым зубом буду», — прокомментировала свое решение Ольга Меньших.



В апреле у Ольги Меньших провели обыск и отправили ее под домашний арест. Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста женщины во «ВКонтакте»: один из них посвящен Буче, другой обстрелу Винницы в июле 2022 года. Сейчас оба поста удалены со страницы.



«Захарова несет лютый бред на своем сраном брифинге. Как ее земля только носит? Боже, что она несет... В это время Винница. Россия впервые обстреляла центр города, ракеты попали в офисное здание, 12 погибших, десятки раненых», — написано в посте от 14 июля 2022 года. Эксперт посчитал, что этим постом медсестра, кроме распространения «фейков» об армии, «дискредитировала деятельность официального представителя МИД России при исполнении служебных обязанностей».



На первом заседании суд также огласил характеристику Меньших с места работы, в которой указано, что она «неоднократно получала замечания от руководства из-за негативных высказываний о действующей власти».







*Признана в России «иностранным агентом».



Фото: Александра Астахова/Медиазона