Защита адвокатов Навального*:«Как можно спрятать то, что уже общеизвестно?!»

На первом же заседании при рассмотрении дела по существу обвинение ходатайствовало о закрытии процесса в связи с «готовящимися провокациями», и суд закрыл заседания от журналистов и слушателей.

Троих адвокатов, которые в разное время представляли интересы Алексея Навального — Вадима Кобзева*, Алексея Липцера* и Игоря Сергунина* — обвиняют по делу об участии в «экстремистском сообществе». Следствие утверждает, что защитники Навального, «используя свой статус», регулярно передавали письма оппозиционера из колонии его соратникам. Таким образом Навальный «продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества». В октябре прошлого года их отправили в СИЗО, в ноябре внесли в «перечень экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

Заседания по продлению арестов Кобзеву, Липцеру и Сергунину проходили в закрытом режиме. В мае стало известно, что Игорь Сергунин признал вину и дает показания по делу. В июне адвокатов перевезли из московского изолятора в СИЗО-1 Владимира. Перед этим материалы дела передали в Петушинский районный суд Владимирской области, который находится возле ИК-2 общего режима в Покрове, первой колонии, в которую Навального отправили после возвращения в Россию зимой 2021 года. Сторона защиты долго пыталась добиться рассмотрения дела в Москве, однако Верховный суд 20 августа принял решение, оставив дело против адвокатов в Петушках.

В начале заседания гособвинитель Андрей Катков выступил с ходатайством о закрытии процесса, сообщил корреспондент «Медиазоны»** из зала суда. Катков сообщил, что из центра по противодействию экстремизму поступила информация по поводу этого судебного процесса. В письме сказано, что сотрудники ФБК*** и Штабов Навального*** остаются за границей, и они систематически занимались провокациями. МВД утверждает, что есть оперативная информация о готовящихся провокациях и на этом суде, а также рядом с ним. Они могут оказывать воздействие на свидетелей или участников процесса, а также членов их семей.

Адвокат Кобзева Андрей Гривцов попросил показать ему документ, чтобы проверить, есть ли там хотя бы ссылка на оперативные данные. Это оказалось письмо без деталей и ссылок.

Защита и сами адвокаты возражали против закрытия процесса, аргументируя, что по инструкции об оперативной работе должно быть официальное постановление, а без него это письмо — лишь «умозаключения» сотрудников МВД. «Ранее по этому делу уже принято решение о проведении заседания в открытом режиме. Гласность — один из незыблемых судебных принципов», — напомнил Гривцов. На стадии следствия в судах разных инстанций материалы этого дела уже оглашались, и «никаких нарушений безопасности, ничего не было».

Гособвинитель Катков, отвечая на позицию защиты, сообщил, что любые сведения о просьбе госзащиты носят секретный характер. Адвокат Липцера Орлов сразу парировал, что если бы сами меры охраны были секретны, бойцы спецотряда были бы в зале, а их нет.

Адвокат Кобзева Гривцов говорит, что суть обвинения оглашалась во Владимирском областном и в Верховном судах: «Как можно спрятать то, что уже общеизвестно?!»

Суд удовлетворил ходатайство обвинения и сделал заседания закрытыми.





*Внесены в список «экстремистов и террористов».



**Признана в России «иностранным агентом».

***Признаны в России «экстремистскими» организациями.

Фото Медиазона