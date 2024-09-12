Новое уголовное дело завели против экс-депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко*

В отношении бывшего независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко возбуждено уголовное дело о повторном нарушении деятельности «иноагента», сообщил местный портал НГС.

Бойко вменили посты в телеграме, которые он не маркирует плашкой о том, что они произведены человеком, включенным в реестр «иностранных агентов». Ранее на него составляли административные протоколы о нарушении порядка деятельности «иноагента».



Сергей Бойко вынужден был покинуть Россию осенью 2021 года на фоне уголовных дел об «экстремистском сообществе» против команды Алексея Навального**. В феврале 2023 года Бойко был объявлен в федеральный розыск по уголовной статье без уточнения, по какой именно.



В апреле 2023-го Минюст РФ внес Сергея Бойко в реестр «иностранных агентов».



В июне 2023 года Бойко лишили мандата. Решение о лишении мандатов депутаты приняли тайным голосованием. За это проголосовали 38 депутатов горсовета из 40. Независимый депутат Светлана Каверзина* голосовать отказалась, назвав голосование незаконным. Один депутат голосовал против.



Русская служба ВВС* нашла информацию о 15 таких делах, Роскомнадзор в мае говорил, что на тот момент их было 25. Суды приговоры по ним пока не выносили.



Почти все публично известные фигуранты таких дел находятся за границей — некоторые из них объявлены в розыск или заочно арестованы.

Последние сообщения о таких уголовных делах появились в конце прошлой недели: в пятницу стало известно о деле против певицы Монеточки*, которая публично выступила против войны в Украине, а в воскресенье — о деле против рэпера Моргенштерна*.







*Признаны в России «иностранными агентами».

**Внесен в список «террористов и экстремистов».