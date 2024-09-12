Умер журналист Николай Сванидзе

Николай Сванидзе скончался в возрасте 69 лет в своей квартире в Москве накануне вечером, сообщили «Известия», позже информацию о его смерти подтвердила правозащитница Ева Меркачева. Как написали несколько СМИ, журналист умер от осложнений, вызванных пневмонией. В последние годы у него была диагностирована ишемия головного мозга.

Сванидзе работал на российском телевидении с момента его основания, в 1997-1998 годах он занимал должность председателя ВГТРК, был автором и ведущим множества аналитических, общественно-политических и исторических передач на ТВ и радио.



В 1996–2007 годах Николай Сванидзе работал автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало», в 2003–2013 годах — цикла документальных программ «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».

С 2013 по 2022 год сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь».



До 2022 Николай Сванидзе входил в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).







Фото: РИА Новости