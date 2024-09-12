Российская армия атаковала Конотоп в Сумской области, ранены 14 человек

В результате ночного налета российских беспилотников на город Конотоп в Сумской области пострадали 13 человек, один из раненых в коме, сообщает областная военная администрация. Позже прокуратура сообщила о 14 пострадавших. Всего ночью и утром российские военные совершили 14 обстрелов Сумской области, было 64 удара по жилому сектору и инфраструктуре. В одном из населенных пунктов утром КАБ попал в частный жилой дом, сообщили в горсовете.

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о тяжелых последствиях атаки на инфраструктуру. «Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. Энергетики в этот момент делают даже больше, чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово — никто не возьмется спрогнозировать», — рассказал Семенихин, добавив, что вода будет подаваться почасово.



Он также сообщил, что повреждены учебные заведения (там выбиты окна и двери), а также разрушен участок трамвайных путей в центре города. Больницы также получили повреждения, но оборудование серьезно не пострадало.



Сумская область на границе с Украиной подвергается систематическим российским обстрелам с самого начала полномасштабной войны. В прошлом месяце в области военным командованием введены временные ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной с Россией 20-километровой зоне.

3 сентября российская армия атаковала Сумы КАБами, целью стал университет, несколько человек пострадали, здания получили существенные разрушения.



Фото: Национальная полиция Украины