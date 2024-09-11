В Волгоградской области экс-вагнеровца приговорили к 8 годам колонии строгого режима за убийство девушки

Еланский районный суд Волгоградской области признал наемника ЧВК «Вагнер» Сергея Неверова виновным в причинении повлекшего смерть тяжкого вреда здоровью — он забил до смерти свою сожительницу, сообщил «Кавказ. Реалии»*.

Как указано в приговоре, во время застолья Неверов жестоко избил свою девушку, с которой они состояли в гражданском браке. После чего перенес тело в другую комнату и вернулся за стол. Наутро он обнаружил ее уже мертвой.

В суде Сергей Неверов рассказал, что отбывал наказание в исправительной колонии № 9, откуда завербовался в ЧВК «Вагнер» и поехал на войну в Украине в силу «очень сильного чувства патриотизма». По истечении полугода на фронте он был помиловал указом президента и в марте 2023 года вернулся в Волгоградскую область.

Несмотря на то что санкции вмененной статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы, экс-вагнеровца приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Суд учел участие в войне против Украины, наличие наград ЧВК «Вагнер», государственных медалей и благодарностей, а также извинения перед семьей погибшей.

В 2017 году тот же суд приговорил Неверова к четырем годам колонии за серию краж и разбой.

Руководитель антивоенного движения «Дозор» из Волгограда Евгений Кочегин назвал ожидаемой тенденцию, когда освобожденные указом о помиловании заключенные идут на рецидив: никакого перевоспитания в колониях не происходит, а в штурмовых отрядах они проходят еще и «отрицательный отбор».

«Схема «тюрьма-фронт-свобода» полностью снимает у потенциальных преступников страх перед наказанием, они понимают: совершив даже самое жуткое преступление и имея определенное везение, уже через полгода смогут оказаться дома. Сейчас мы видим только первые резонансные итоги освобождения наемников», — рассказал он «Кавказ.Реалии».





*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

