Суд в Петербурге оставил в силе приговор в 7 лет художнице Саше Скочиленко по делу о военных «фейках»

Санкт-Петербургский городской суд утвердил приговор художнице Саше Скочиленко по делу о военных «фейках», сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Приговор в 7 лет колонии обжаловали и гособвинение, и защита художницы. Прокуратура требовала формального уточнения приговора — указать срок лишения Саши Скочиленко права публиковаться в интернете, адвокаты настаивали на оправдательном приговоре. Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, отказав в удовлетворении апелляции защиты.

Как пишет издание ОВД-Инфо*, процесс начался с сообщения ФСИН о том, что подсудимая «на основании указа Президента РФ» помилована и освобождена от дальнейшего отбывания наказания. Саша Скочиленко была освобождена 1 августа в рамках обмена заключенными между странами Запада и Россией. Адвокат Скочиленко Дмитрий Герасимов рассказал, что защита подала апелляцию на приговор, поскольку помилование не отменяет того, что человек считается виновным, совершившим преступление.



Сама Саша Скочиленко настаивала на своем участии в заседании по видеосвязи, однако апелляция была рассмотрена без нее. Адвокат в суде сказал, что такое решение является поводом для того, чтобы «серьезно задуматься о неудовлетворительном состоянии современного уголовного правоприменения», отмечает «ОВД-Инфо».



Скочиленко в ноябре прошлого года была приговорена к семи годам колонии по делу о военных «фейках». Художницу судили за то, что в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, она заменила несколько ценников в магазине «Перекресток» на стикеры с антивоенными надписями. Вину художница не признала.







*Признано в России «иностранным агентом».

Фото: Александра Астахова/Медиазона



