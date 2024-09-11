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#Новости

Из приграничных районов Курской области после вторжения ВСУ уехали более 150 тысяч человек

11.09.2024

Пострадали за время боевых действий более 240 мирных жителей

Глава Курской области Алексей Смирнов во время заседании коллегии Минсельхоза в среду заявил, что с начала вторжения ВСУ регион покинули более 150 тысяч человек, сообщает «Интерфакс». При этом численность населения в приграничных районах Курской области — более 152 тысяч человек.

22 августа местные власти давали цифру в 133 тысячи эвакуированных из области жителей. Эвакуацию организовали из восьми приграничных районов. В 30 регионах России организовали пункты временного размещения, в которых разметили около 17 тысяч человек.

10 сентября региональный Минздрав сообщил о 243 пострадавших, 38 из них находятся в больницах. Среди пострадавших 11 детей. Последние официальные данные о погибших публиковались 19 августа, тогда ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщил, что с начала боевых действий в Курской области погибло 17 мирных жителей.

4 сентября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику по пропавшим в Курской области за август. Отряд получил 918 заявок на поиск, что в 36 раз больше показателей июля. 202 человека найдены живыми. В регионе продолжаются поиски минимум 698 человек, сообщили волонтеры.

Сегодня российская армия начала первую масштабную контратаку на западе Курской области и смогла расширить «серую зону» в Кореневском районе, сообщили «военкоры» и подтвердил украинский OSINT-проект DeepState. Сообщается, что российским военным удалось вернуть контроль над несколькими населенными пунктами в регионе.

На территории Курской области с 10 августа действует режим контртеррористической операции.

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