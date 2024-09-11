Из приграничных районов Курской области после вторжения ВСУ уехали более 150 тысяч человек

Глава Курской области Алексей Смирнов во время заседании коллегии Минсельхоза в среду заявил, что с начала вторжения ВСУ регион покинули более 150 тысяч человек, сообщает «Интерфакс». При этом численность населения в приграничных районах Курской области — более 152 тысяч человек.

22 августа местные власти давали цифру в 133 тысячи эвакуированных из области жителей. Эвакуацию организовали из восьми приграничных районов. В 30 регионах России организовали пункты временного размещения, в которых разметили около 17 тысяч человек.

10 сентября региональный Минздрав сообщил о 243 пострадавших, 38 из них находятся в больницах. Среди пострадавших 11 детей. Последние официальные данные о погибших публиковались 19 августа, тогда ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщил, что с начала боевых действий в Курской области погибло 17 мирных жителей.



4 сентября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал статистику по пропавшим в Курской области за август. Отряд получил 918 заявок на поиск, что в 36 раз больше показателей июля. 202 человека найдены живыми. В регионе продолжаются поиски минимум 698 человек, сообщили волонтеры.



Сегодня российская армия начала первую масштабную контратаку на западе Курской области и смогла расширить «серую зону» в Кореневском районе, сообщили «военкоры» и подтвердил украинский OSINT-проект DeepState. Сообщается, что российским военным удалось вернуть контроль над несколькими населенными пунктами в регионе.



На территории Курской области с 10 августа действует режим контртеррористической операции.

