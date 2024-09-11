В ЯНАО два подростка подожгли вертолет

Двух подростков задержали за поджог вертолета Ми-8 в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Bazа. Подростки 13 и 14 лет проникли на территории аэропорта через дыру в заборе. Они облили вертолет горючей жидкостью, а затем попытались поджечь его с помощью сигареты. Сперва пожара не произошло, но когда один из подростков закурил вторую сигарету, случился взрыв. Дети получили ожоги лица, им вызвали скорую. Вертолет сгорел почти полностью.

В полиции задержанные рассказали, что поджечь вертолет им предложили неизвестные в Telegram, пообещав 5 млн рублей. Ранее подростки якобы подожгли вышку сотовой связи, получив за это 30 тысяч рублей.

По данным ТАСС, прокуратура начала проверку инцидента. Вертолет принадлежал компании Utair, его стоимость составляет около 300 млн рублей.

Это не первый атакованный вертолет в этом году, из них военным был только один. 17 апреля в Самарской области были задержаны два 16-летних школьника из Тольятти по подозрению в поджоге военного вертолета Ми-8 на аэродроме Кряж, сообщал депутат Александр Хинштейн. Оба подростка также получили серьезные ожоги лица и были госпитализированы. Хинштейн говорил, что школьников привлекли украинские спецслужбы, пообещав им 5 млн рублей за диверсии. Кроме вертолета они подожгли вышку сотовой связи.

Ночью 26 апреля в подмосковном аэропорту Остафьево, по версии следствия, пять двадцатилетних россиян из разных городов сожгли вертолет Ка-32 московских спасателей, который использовался для борьбы с пожарами. Его сожгли за гонорар в $20 000, деньги поджигателям не заплатили. Задержанные признали вину и рассказали, что до вертолета жгли релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье.

С начала российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приемные «Единой России». В ряде случаев задержанные утверждали, что совершить поджог их уговорили неизвестные в мессенджерах.

В результате поджогов никто не погиб. Сначала задержанным вменяли причинение ущерба чужому имуществу, однако когда случаи стали массовыми, стали применять статью о «терроризме». Более 30 дел уже завершились приговором, самый суровый из которых — 19 лет колонии — дали двум антивоенным активистам за поджог здания городской администрации в Челябинской области.







