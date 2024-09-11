Росфинмониторинг будет получать данные об имуществе граждан без их ведома

Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома. Такую инициативу 10 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Сейчас владельца уведомляют о выдаче кому-либо сведений о его недвижимости, за исключением запросов от правоохранителей. Однако Росфинмониторинг требует такого права и для себя, заявляя, что человек, узнав, что в отношении него проводится проверка, сможет скрыть следы преступления.

Изначально одной из основных задач Росфинмониторинга было предотвращение преступлений по легализации денежных доходов или иного имущества, приобретенного преступным путем. Однако в последние годы ведомство усилено занимается борьбой с «финансированием экстремизма и терроризма». На данный момент в списке «террористов и экстремистов» находится уже более 15 тысяч человек. За полгода список увеличился более чем на 10%.

В него включаются все, кто проходит по «экстремистским» и «террористическим» статьям. Например, в этом реестре Евгения Беркович и Светлана Петрийчук, Татьяна Лазарева, подростки, которые поджигали релейные шкафы, и люди, отправившие донаты ФБК*.

Росфинмониторинг все же настаивает на своем праве узнавать информацию о собственности без ведома людей.«Информация может требоваться в том числе для оперативно-разыскных мероприятий по разным преступлениям, не только связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

На данный момент, согласно законодательству информацию об объекте недвижимости без уведомления владельцев могут запрашивать налоговая служба, ФСБ, МВД, Следственный комитет. Во всех остальных случаях при поступлении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запроса об объекте «Роскадастр» за один рабочий день уведомляет об этом его правообладателя по электронной почте или в СМС.



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Признан в России «экстремистской» организацией.