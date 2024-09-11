Наблюдательницу, написавшую в бюллетене «Нет войне», арестовали на 5 суток за хулиганство и оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии

Как пишет «Ротонда», наблюдательница на выборах Марина Попова в воскресенье решила сама проголосовать на своем участке по прописке. Там уже после голосования ее задержали полицейские за то, что она написала в бюллетене «Нет войне». Попова рассказала изданию, что после нее проголосовали еще два человека. Затем сотрудница полиции заметила в урне бюллетень с пацифистской надписью. По словам Поповой, заявление на нее написала член избирательной комиссии.

Попову задержали и доставили в отдел полиции, там на нее сначала составили протокол по статье о «мелком хулиганстве», затем — и о «дискредитации армии». В первом протоколе говорится, что Попова нарушала общественный порядок, так как пацифистскую надпись она написала большими буквами яркими синими чернилами, и это видели люди на избирательном участке.



Женщина находилась в отделе с утра воскресенья, во вторник ее доставили в суд. Когда срок задержания истек, она уехала домой. Обратно в суд ее доставили в наручниках, забрав из дома.



На заседании суда члены УИК утверждали, что бюллетень — государственная собственность, которую наблюдательница испортила, рассказала «Ротонде» адвокат Поповой Алена Скачко, однако никто так и не смог пояснить, в чем заключалась «дискредитация» российской армии. Суд оштрафовал Попову на 30 тысяч рублей и отправил под арест на пять суток.



По информации «Ротонды», на избирательном участке, после того как Попову задержали, при подсчете голосов остался ее муж Дмитрий Попов. Во время подсчета голосов Дмитрия удерживали силой неизвестные и, как он утверждал, душили. Приехавшая полиция задержала наблюдателя, в отделе на него также составили протокол о «мелком хулиганстве», в нем утверждается, что Попов нецензурно выражался.





