В Белгородской области сошли с рельсов локомотив и 11 вагонов, власти считают это терактом

В Белгородской области с путей сошли локомотив и вагоны грузового поезда, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, состав сошел «в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта». Вагоны грузового состава были пустыми, пострадавших нет

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что состав, следовавший в Старый Оскол из Батайска, наехал на взрывное устройство, заложенное под путями. По данным канала, на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, которые обследуют железнодорожное полотно.



Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о теракте, повлекшем значительный имущественный ущерб. ФСБ выясняет личности причастных к диверсии на железной дороге, на месте работают несколько следственных бригад.



Движение железнодорожного транспорта на участке между Старым Осколом и Валуйками остановлено.

Фото: Пепел



