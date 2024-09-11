США обсуждают отмену ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по военным объектам на территории России

Госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми сегодня посетит Украину, где они встретятся с высокопоставленными правительственными чиновниками для поддержки страны в борьбе с российским вторжением. Как сообщила журналист Axios Джули Бруфке, Блинкен 11 сентября в Киеве планирует объявить о разрешении украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России.

«Я думаю, что это критический момент для Украины в разгар напряженного осеннего сезона боевых действий, когда Россия продолжает наращивать свою агрессию», — сказал Блинкен в Лондоне на пресс-конференции вместе с Лэмми.



Владимир Зеленский неоднократно обращался к западным странам с просьбой поставить ракеты большей дальности и снять ограничения на их использование для поражения таких целей, как военные аэродромы на территории России.



Визит состоялся через день после того, как Блинкен в Лондоне заявил, что Россия получила баллистические ракеты из Ирана и, вероятно, применит их в Украине в течение нескольких недель, предупредив, что сотрудничество между Москвой и Тегераном угрожает более широкой европейской безопасности. Позднее во вторник США ввели санкции против Ирана в связи с этими поставками.



Во вторник президент США Джо Байден заявил, что его администрация «работает» над вопросом снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия в войне против России, пишет Reuters.



США неохотно поставляют или санкционируют использование оружия, способного поражать цели в глубине России, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта.

На прошлой неделе источники сообщили агентству Reuters, что США близки к соглашению о предоставлении Украине такого оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США будут решать технические вопросы перед поставкой.

В последние недели Россия усилила свои беспилотные и ракетные атаки на Украину, а Украина направила сотни ударных беспилотников дальнего радиуса действия вглубь российской территории.



В конце сентября запланирован визит Владимира Зеленского в США, во время которого он представит президенту Джо Байдену и двум его потенциальным преемникам на выборах в ноябре план, который, как он надеется, приблизит окончание войны.







Фото: AP