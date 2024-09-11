Дебаты на тонком нерве

Во вторник на президентских дебатах вице-президент демократ Камала Харрис заставила республиканца Дональда Трампа обороняться, обрушив на него поток нападок по поводу ограничений на аборты, его соответствия занимаемой должности и многочисленных юридических проблем, поскольку оба кандидата стремились изменить ход избирательной кампании в ходе напряженной борьбы.

Дебаты начались с неожиданного рукопожатия между двумя оппонентами, которые никогда ранее не встречались. Харрис подошла к Трампу и представилась по имени, что стало первым рукопожатием на президентских дебатах с 2016 года. Эти дебаты были особенно важны для Харрис, поскольку, согласно опросам общественного мнения, более четверти вероятных избирателей считают, что знают о ней недостаточно. Харрис вступила в гонку всего семь недель назад после ухода президента Джо Байдена.



Кандидаты столкнулись по таким вопросам, как иммиграция, внешняя политика и здравоохранение, но в дебатах было мало конкретных политических деталей.

В начале дебатов кандидаты сосредоточились на экономике — вопросе, который, как показывают опросы общественного мнения, всегда показывал преимущество Трампа.

Харрис напала на намерение Трампа ввести высокие тарифы на иностранные товары — это предложение она приравняла к налогу с продаж для среднего класса — и в то же время рассказала о своем плане предоставления налоговых льгот семьям и малому бизнесу. Трамп раскритиковал Харрис за постоянную инфляцию в период правления администрации Байдена, хотя и преувеличил уровень роста цен. Инфляция, по его словам, «была катастрофой для людей, для среднего класса, для каждого класса».

Как отмечают политологи и аналитики, Харрис удалось дать отпор обычному напору Трампа, который предпочитает брать экспрессией, при этом весьма вольно обращаясь с фактами. 59-летняя Харрис заставила 78-летнего Трампа произносить серию ответных реплик, наполненных ложью, тут же акцентируя на этом внимание. Как отмечает Reuters, она затронула тему предвыборных митингов Трампа и заставила его сказать, что люди часто уходят раньше времени «от усталости и скуки». А во время обвинений администрации Байдена в нелегальной иммиграции Трамп заявил, что иммигранты в Спрингфилде, штат Огайо, «едят домашних животных» жителей. После чего уже модераторы дебатов корректно заявили, что это «необоснованное утверждение».



Уже после дебатов представители кампании Трампа и его сторонники обрушились на ABC News, которые проводили дебаты, утверждая, что ведущие были предвзяты и не пытались проверить факты в заявлениях Харрис или оказать давление на нее по задаваемым вопросам.

Харрис удалось сконцентрировать внимание на Трампе, который чувствовал себя в этом формате некомфортно. «Трамп упустил возможность сосредоточиться на ведении дела против Байден-Харрис по экономике и границе, а вместо этого заглотил ее наживку по отрицанию выборов и иммигрантам, поедающим наших домашних животных», — цитирует Reuters Марка Шорта, занимавшего пост руководителя аппарата бывшего вице-президента Трампа Майка Пенса.

Харрис раскритиковала Трампа в связи с его уголовным приговором за сокрытие тайных денежных выплат порнозвезде, а также другими обвинениями и гражданским решением, признавшим его виновным в сексуальном насилии. Трамп отрицал свою вину и снова обвинил Харрис и демократов в том, что они организовали все эти дела без доказательств. Он также повторил свое ложное утверждение о том, что его поражение на выборах 2020 года было вызвано мошенничеством, назвал Харрис «марксисткой» и ложно утверждал, что мигранты вызвали всплеск насильственной преступности.

Харрис провела атаку на ограничения абортов, страстно рассказывая о женщинах, которым отказано в неотложной помощи, и жертвах инцеста, не имеющих возможности прервать беременность из-за запретов, распространившихся по штатам после того, как Верховный суд США отменил общенациональное право в 2022 году. Три назначенца Трампа были в большинстве при вынесении этого решения. «Сейчас более чем в 20 штатах действует его запрет на аборты. То есть, даже запрещено делать аборт для жертв изнасилований. Это аморально. Правительство и Трамп не должны указывать, что делать женщинам со своим телом. Я общаюсь с женщинами по всей стране. 12-летнюю девочку, пережившую инцест, заставляют вынашивать этого ребенка? Она не хочет этого!», — рассказала Харрис.

Затронули войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, Трамп попытался забросать Харрис своими обычными лозунгами, но и в этом случае потерпел неудачу. «Если бы я был президентом, этого бы никогда бы не произошло (атака на Израиль). И Путин бы тоже не напал бы на Украину. А Харрис ненавидит Израиль, если она станет президентом, то Израиля через 2 года не будет. У Ирана не было денег на Хамас и Хезболлу при мне, а они сняли с них санкции и деньги у них теперь есть. Посмотрите, что происходит, а я все решу и в том числе прекращу войну России и Украины», — пообещал Трамп.



«Это абсолютная неправда, я всегда поддерживала Израиль, поэтому он лжет. Все знают, что Трамп сказал, что Путин может делать все, что захочет, а когда Путин напал на Украину, он сказал — это блестяще». Если бы Трамп был президентом — Путин сидел бы уже в Киеве. И это касается не только Украины. Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы бы его на обед«, — ответила Камала Харрис.

Площадка прогнозов PredictIt на всеобщих президентских выборах 2024 года показала, что вероятность победы Трампа во время дебатов снизилась до 47% с 52%. Шансы Харрис выросли до 55 % с 53 %.



В знак поддержки кампании Харрис мегазвезда Тейлор Свифт сообщила своим 283 миллионам подписчиков в Instagram* в сообщении, опубликованном сразу после дебатов, что она поддержит Харрис и ее кандидата Тима Вальца на выборах 5 ноября. За 25 минут пост был отмечен почти 2 миллионами лайков.



В борьбе, которая может вновь свестись к десяткам тысяч голосов в нескольких штатах, даже небольшой сдвиг в общественном мнении может изменить исход. Согласно средним данным опросов, собранным New York Times, оба кандидата фактически равны в семи штатах, где, вероятно, будут решаться выборы.



Экспресс-опрос CNN после дебатов показал уверенную победу Харрис над Трампом: 63% против 37%. После предыдущих дебатов, в которых участвовал действующий президент Джо Байден, 67% участников аналогичного опроса заявили, что лучше выступал Трамп. При этом голоса респондентов при ответе на вопрос, кто из претендентов на пост президента лучше понимает их нужды, разделились почти поровну: 44% ответили, что Харрис, а 40%, что Трамп.

4% участников опроса сказали, что после дебатов поменяли свое мнение о том, за кого будут голосовать, а 14% респондентов заявили, что задумались над этим. 82% принявших участие в опросе сообщили, что по-прежнему собираются голосовать за того кандидата, которому они отдавали предпочтение перед дебатами.



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Фото: Reuters







