Суд в Хакасии признал военного виновным в умышленном убийстве и приговорил к восьми годам колонии строгого режима

В Хакасии суд приговорил рядового Андрея Ащеулова к восьми годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя, о приговоре сообщила пресс-служба Второго Восточного окружного военного суда.

По информации суда, в мае 2024 года Ащеулов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прицельно выстрелил из своего охотничьего ружья в голову местного жителя. Бывший вагнеровец убил 50-летнего Анатолия Хохлова за замечание о неправильной парковке машины. Хохлов ехал мимо на велосипеде и сделал замечание, Ащеулов, ничего не говоря, выстрелил.



Как пишет «Сибирь.Реалии»*, в 2019 году жителя районного центра Курагино Андрея Ащеулова осудили на 18 лет и 2 месяца колонии особого режима за 11 эпизодов вымогательства, разбоя, побоев, угона автомобилей, а также за угрозы журналисту из Абакана Михаилу Афанасьеву. Афанасьев писал об убийстве, которое, по его данным, совершила «Курагинская ОПГ» Ащеулова, но суд не нашел доказательств убийства. Во время очной ставки Ащеулов угрожал ее участникам и пытался выбить дверь в камере, где содержался.



После полномасштабного вторжения России в Украину Ащеулов подписал контракт с ЧВК «Вагнер», уехал из колонии в Украину, а потом получил помилование. После чего вернулся домой и через несколько месяцев опять совершил убийство с отягчающими обстоятельствами.



Однако суд назначил за убийство восемь лет колонии, примерно столько же — 7,5 лет — получил пенсионер из Калининградской области Игорь Барышников по делу о «фейках» об армии за посты о срочниках на фронте и гибели экипажа крейсера «Москва».



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Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.