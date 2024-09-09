Китайские банки ввели территориальные ограничения для работающих с Россией местных компаний

Отдельные китайские банки ввели территориальные ограничения на открытие счетов локальным поставщикам, которые работают с российскими импортерами. Они не позволяют китайцам открывать счета, если поставщик пытается сделать это за пределами провинции, в которой он ведет свою основную деятельность, рассказали «Ведомостям» пять источников из числа импортеров и посредников.

Так, поставщик из провинции Сычуань, с которым работает один из импортеров, пытался открыть счет в банке в провинции Шаньдун, но ему отказали, поскольку принято решение открывать счета только местным компаниям. С такой проблемой в Сычуани столкнулся еще один собеседник. По его словам, подобные территориальные ограничения некоторые банки КНР ввели примерно в апреле — мае. При этом банкиры могут не отказывать официально, а предлагать ждать открытия счета шесть месяцев, а потом еще столько же, что неприемлемо для любой компании.



Китайские банкиры могут придерживаться простой логики, что обычно компании удобнее иметь счет в банке в том регионе, в котором она работает, а если компания «мигрирует» в другое отделение, то скорее всего по веской причине. Порой такой причиной вероятно бывает заморозка операций с тем или иным российским контрагентом из-за подозрений в нарушении санкций, поэтому банки могли отреагировать введением территориальных ограничений, чтобы пресечь такие тенденции, допускают эксперты.



Отказывая в открытии счета компаниям из других провинций, китайские банки перестраховываются, чтобы не подпасть под вторичные санкции Запада, прокомментировала изданию ситуацию управляющий партнер юрфирмы FTL Advisers Наталья Пацева. Территориальные ограничения еще больше осложняют расчеты российского бизнеса с китайским, поскольку на фоне регулярных отказов банков в проведении платежей поставщики из КНР вынуждены часто открывать новые счета в тех кредитных организациях, которые продолжают принимать деньги из России.

Проблема расчетов между Россией и Китаем будет сохраняться и усложняться, так как страны не ищут новых подходов для ее решения, а используют оставшиеся лазейки для проведения платежей друг с другом под постоянно занесенным кнутом вторичных санкций США, рассказал «Ведомостям» руководитель группы по работе с банками юрфирмы Amond & Smith Иван Тихоненок. С учетом того что экономика Китая имеет четко выраженный экспортный характер, а основными рынками сбыта китайских товаров являются страны ЕС, США и Великобритания, расстановка приоритетов китайской стороны очевидна: проблема расчетов с Россией второстепенная или даже третьестепенная для Китая, считает эксперт.

