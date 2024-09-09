ООН: В августе в Украине погибли по меньшей мере 18  мирных жителей и 856 получили ранения

В августе в результате военных действий погибли 184 мирных жителя Украины, в том числе восемь детей, ранения получили 856 гражданских лиц, отмечается в очередной сводке ООН по потерям Украины среди мирного населения. Подавляющее большинство жертв (174) пришлось на территории, контролируемые законными властями Украины, которые ежедневно атакует российская армия, 10 человек погибли на оккупированных территориях.



9 августа ракета попала в супермаркет в подконтрольной правительству Константиновке (Донецкая область), в результате чего погибли 14 гражданских лиц (6 мужчин, 5 женщин и 3 девочки) и 44 получили ранения (24 женщины и 20 мужчин).



В результате крупномасштабной атаки 26 августа было повреждено не менее 25 энергообъектов в 15 регионах. В результате нападения погибли 8 гражданских лиц (7 мужчин и 1 женщина) и не менее 23 получили ранения (13 мужчин, 7 женщин, 2 мальчика и 1 девочка). Это была девятая подобная волна атак с 22 марта 2024 года. В августе энергетическая инфраструктура была повреждена или уничтожена в результате 37 нападений на подконтрольной правительству территории и пяти нападений на оккупированной территории.



30 августа в результате бомбардировок с воздуха четырех районов города Харькова погибли 6 мирных жителей (3 женщины, 2 мужчины и 1 девочка) и не менее 44 получили ранения (26 женщин, 10 мужчин, 5 мальчиков и 3 девочки).



Всего, по подсчетам ООН, с 24 февраля 2022 года, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, в результате боевых действий погибло 11743 и ранено 24614 мирных жителей Украины. Подавляющее их большинство — 8427 погибших — пришлось на первый год войны.

